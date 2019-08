Spitzenökonom attackiert die AfD: „Negativer Faktor für den Wirtschaftsstandort Ost“

Da die demografische Entwicklung in den neuen Ländern noch dramatischer verlaufe als in Westdeutschland, seien qualifizierte Zuwanderer im Osten dringend nötig. „Ausländerfeindlichkeit schreckt Investoren ab und verhindert neue Jobs. Ich wünsche mir, dass die etablierten Parteien das klarer sagen, anstatt sich vielfach bei AfD-Wählern anzubiedern“, so Gropp in der WirtschaftsWoche.