Konjunktur Macht die Delta-Variante den Euro endgültig zur Weichwährung?

Ob sich die Erholung in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzt, ist allerdings unsicher. Der Grund dafür ist die Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus. Nachdem die Anzahl der Inzidenzen zunächst in Nachbarländern wie Frankreich und den Niederlanden in die Höhe schoss, gehen die Zahlen jetzt auch in Deutschland nach oben. Virologen warnen bereits vor einer neuen Welle im Herbst und Winter, zumal die Impfbereitschaft der Menschen nachlässt.