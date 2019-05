Klimabilanz von Diesel und Elektromotoren Die fünf wichtigsten Kritikpunkte an der Sinn-Studie

Das Argument Luftwiderstand stimmt. Der Verbrauch der E-Autos steigt bei anhaltend hohen Luftwiderständen, etwa beim Schnellfahren auf der Autobahn, überproportional zur zurückgelegten Strecke, und er ist umgekehrt tendenziell viel geringer als bei Verbrennungsmotoren im Stop & Go in Städten, weil E-Autos hier die oft einsetzende Bremsenergie zurückgewinnen (rekuperieren, E-Motor wird zum Generator und speichert Energie in den Akku zurück).