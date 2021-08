Reederei Fehlende Kapazitäten: Hapag-Lloyd kauft abermals Container nach

Die Verwerfungen im globalen Container-Schiffsverkehr zwingen Hapag-Lloyd abermals zum Nachkauf von 75.000 Containern. „Die Container werden in China hergestellt und sollen im vierten Quartal 2021 ausgeliefert werden“, teilte die Reederei am Montag in Hamburg mit. Seit 2020 hat Hapag-Lloyd seinen Bestand damit nun bereits um 625.000 TEU (20-Fuß-Standardcontainer) aufgestockt.