Reederei: Hapag-Lloyd erwartet Entspannung der Lieferketten frühestens Anfang 2022

Die durch die Pandemie in einigen Ländern Asiens verursachten Staus in den Häfen sorgen derzeit dafür, dass Containerschiffe verspätet ans Ziel kommen. Die knappen Transportkapazitäten haben die Preise für Containertransporte auf wichtigen Routen explodieren lassen. Dadurch schwellen die Einnahmen der Reedereien an. Die durchschnittliche Frachtrate sei um 46 Prozent auf gut 1.600 Dollar je Standardcontainer gestiegen, erklärte Hapag-Lloyd.