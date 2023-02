Das Umfeld ist weiterhin von hoher Inflation, steigenden Zinsen und nachlassendem Wachstum gekennzeichnet. Doch gleichzeitig waren die Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten in den vergangenen Wochen erfreulich. Das relativ warme Winterwetter in Europa stellt ein Glücksfall für die Energiewirtschaft dar und Chinas Aufhebung der strengen Corona-Restriktionen hat signifikante Auswirkungen für die Wachstumsaussichten in der Region. Kurzum: Einige Marktsegmente werden den Wendepunkt früher erreichen als andere. Das bedeutet, dass die Unterschiede in der Entwicklung der verschiedenen Regionen und Sektoren womöglich noch grösser sein werden als erwartet.