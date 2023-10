Dax-Kurs aktuell: Dax legt vor US-Arbeitsmarktdaten zu

In den USA sind die Renditen zuletzt auf hohem Niveau gefallen. Jüngste Konjunkturdaten lieferten keine klare Antwort auf die Frage, ob die Leitzinsen in den Vereinigten Staaten weiter steigen werden. So hatte die Privatwirtschaft in den USA zwar im September merklich weniger Stellen geschaffen als erwartet, was eher für eine Abkühlung der Wirtschaft spricht. Die Auftragseingänge der Industrie aber waren im August stärker gestiegen als prognostiziert.