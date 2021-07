Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: US-Börsen setzen Rekordjagd fort – Dow-Jones-Index klettert über 35.000 Punkte

Bank of America: Die Aktien des Geldhauses rutschten um 2,5 Prozent ab. Das Unternehmen hatte einen Quartalsgewinn von 1,03 Dollar gemeldet, inklusive eines einmaligen Steuervorteils. Der Quartalsgewinn fiel mit 9,2 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro) mehr als zweieinhalb Mal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie die Bank am Mittwoch in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Damit übertraf sie klar die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.