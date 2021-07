Quartalszahlen: Bank of America meldet Gewinnsprung

Der Überschuss der Bank of America sprang dank besserer Konjunkturaussichten von April bis Juni um 173 Prozent auf 8,96 Milliarden Dollar. Das teilte das Institut am Mittwoch mit. Die Bank profitierte davon, dass sie eine bereits gebildete Risikovorsorge für faule Kredite in Milliardenhöhe auflösen konnte, weil sich die wirtschaftlichen Aussichten aufgehellt hatten.