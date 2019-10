In vielen Weltregionen sind in den vergangenen Tagen Millionen von Menschen auf die Straßen gegangen. Sie protestieren gegen die ungleiche Verteilung von Gütern in ihren Ländern. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich diese Tumulte, die, wenngleich die Umstände in jedem Land andere sind, im Kern doch dem gleichen Schema folgen. Im Libanon wehren sich Menschen gegen eine WhatsApp-Steuer, eine tägliche Abgabe für die Nutzung bestimmter Social-Media-Dienste. In Chile gehen die Menschen wegen der immensen Lebenshaltungskosten auf die Straße, in Ecuador wegen steigender Benzinpreise. Das erinnert stark an die Gelbwesten-Proteste in Frankreich, die ebenfalls nach der Ankündigung, Steuern auf Sprit zu erhöhen, losgebrochen waren.