Die Hongkonger wollen am Morgen der nächsten Wahl in einer richtigen, echten Demokratie aufwachen. Mit weniger werden sich die Bewohner der Stadt, die unter schweren sozialen Problemen wie mangelndem bezahlbarem Wohnraum leidet, nicht zufriedengeben. Sie wollen Einfluss nehmen auf die Politik, die ihr tägliches Leben bestimmt. Derweil ist es um die parlamentarische Demokratie im Land des einstigen Kolonialherrn nicht gut bestellt. Der britische Premierminister Boris Johnson schickte die Abgeordneten in eine Zwangspause. Der US-Kongress hingegen wird eine Bill verabschieden, die demokratische Selbstbestimmung für Hongkong einfordert. Die chinesische Führung hat sich darüber wenig erbaut gezeigt.



Die offene Frage ist nun, was Peking tun wird. Präsident Xi hat seine strenge Regentschaft mit dem Schicksal Chinas verknüpft. Unter ihm werde es keine Abspaltung geben, weder das von ihm als abtrünnig betrachtete, jedoch selbstständige Inselland Taiwan, noch Hong Kong, Tibet oder die von Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang. Das Carrie Lam den Demonstranten entgegenkommen musste, wird in der Hauptstadt sicher von nicht wenigen als Gesichtsverlust betrachtet. Jedes weitere Entgegenkommen wird den internen Rechtfertigungsdruck auf Präsident Xi erhöhen.