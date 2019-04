Zollern-Chef Erkes erwartet Ministererlaubnis Fusion von Zollern und Miba: „Ich denke, Herr Altmaier will das“

„Wir bleiben dabei, dass es ein Allgemeinwohlinteresse an dem von uns geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit Miba gibt“, sagt Erkes. „Das Allgemeinwohl ist der Erhalt einer ganzen Industrie, einer ganzen Technologiekette inklusive Forschung und Entwicklung.“ Insofern sehe er das geplante Joint Venture „als prototypisches Beispiel für die Industriepolitik von Herrn Altmaier, die ja die Stärkung mittelständischer Strukturen in Deutschland im Rahmen scharfen internationalen Wettbewerbs zum Ziel hat“. Die Frage der Ministererlaubnis sei eine Frage des politischen Willens, so Erkes. „Ich denke, Herr Altmaier will das.“