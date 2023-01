Die schlechteste Antwort auf die rabaukenhafte US-Politik wären neue gemeinsame EU-Schulden. Diese Idee, mit dem wohlklingenden Namen Souveränitätsfonds versehen, ist allerdings nur noch schwer aufzuhalten. Frankreich hegt große Sympathie dafür, wie bei den Diskussionen der Euro-Finanzminister am heutigen Montag und aller EU-Finanzminister am Dienstag erneut deutlich werden dürfte. Aber auch in Berlin stößt das Konzept auf Gegenliebe. Die sozialdemokratische Fraktion im Bundestag kann sich mit dem Konzept anfreunden. In der EU-Kommission gibt es ebenfalls Befürworter.