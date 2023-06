Verbraucherpreise Deutsche Inflationsrate steigt auf 6,4 Prozent

Bundeskanzler Olaf Scholz lehnt es strikt ab, im Kampf gegen die Inflation die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel oder in anderen Bereichen zu senken – wie etwa in Spanien geschehen. „Ich bin nicht Ihrer Meinung, dass eine Senkung der Mehrwertsteuer die Inflation dauerhaft bekämpft. Man muss sie später wieder anheben, dann geht es wieder nach oben“, sagte der SPD-Politiker am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. „Deshalb sage ich ausdrücklich: Das ist nicht der Weg, wie das funktioniert.“ Die Regierung versuche vielmehr, Lieferketten wieder zu sichern und die Energiepreise zu senken.



