Angeschlagener Autozulieferer: „Leoni ist wahrlich nicht führungslos“

Wenn man als Chef mitten in der schlimmsten Krise hinwirft, also seine Firma im Stich lässt, ist das nicht leicht zu erklären. Leoni-Chef Aldo Kamper hat es trotzdem gewagt. Die neue Aufgabe an der Spitze der österreichisch-deutschen Sensor- und Lichttechnikfirma AMS Osram sei für ihn eine einmalige Chance. „Für mich ist es eine ‚once in a lifetime opportunity‘, ein ‚coming home‘“, sagte er am Donnerstagabend im Club Wirtschaftspresse München. „Mein Herz schlägt für die Halbleiterei.“