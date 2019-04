Gespräche beendet Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank scheitert

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein Staatssekretär Jörg Kukies, der frühere Deutschland-Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs, galten als Unterstützer eines Deals, weil sie einen nationalen Bankenchampion wollen, der die heimischen Firmen im Ausland hätte begleiten können – für die stark auf den Export ausgerichteten deutschen Unternehmen wäre das von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewesen. Engere Kooperationen machten aber nur Sinn, „wenn sie sich betriebswirtschaftlich rechnen und auf ein belastbares Geschäftsmodell zusteuern“, sagte Scholz nach dem Bekanntwerden des Abbruchs der Fusionsgespräche. Von Seiten der Aufseher – zuständig ist die Europäische Zentralbank (EZB) – waren bis zuletzt eher skeptische Töne zu hören.



Die Deutsche Bank muss nun nach Ansicht von Beobachtern relativ schnell einen Plan B auf den Tisch legen – möglicherweise mit weiteren harten Einschnitten. Der Branchenprimus will seine Zwischenbilanz nach dem ersten Quartal am Freitag veröffentlichen. Die Bank erwarte einen Vorsteuergewinn von etwa 290 Millionen Euro und einen Gewinn nach Steuern von rund 200 Millionen Euro, teilte das Geldhaus am Donnerstag im Vorfeld mit. Im Vorjahr hatte die Bank vor Steuern 432 Millionen Euro verdient, unter dem Strich blieben 120 Millionen Euro übrig. Von der Bank befragte Analysten hatten für das erste Quartal 2019 im Schnitt lediglich mit einem Vorsteuergewinn von 141 Millionen und einem Nettogewinn von 29 Millionen Euro gerechnet. Auch bei den Erträgen übertraf die Deutsche Bank mit 6,4 (Vorjahr: 6,98) Milliarden Euro die Erwartungen.