Höhere Renditen für Netzbetreiber Hurra, der Strom wird noch teurer!

Jetzt muss nur noch die existenzielle Hürde überwunden werden, dass sich die Bürokratie in Deutschland nach wie vor als sehr zäh erweist, was Genehmigung betrifft – und dann, ja dann, kann’s losgehen. Zum Wohl der Verbraucher, die, wenn alles – irgendwann – in Deutschland gut läuft, den Verbrauch von Wärmepumpe und Wallbox perfekt über einen dynamischen Stromtarif an die günstigsten Produktionszeiten anpassen können, gleichzeitig ihren selbst gemachten Solarstrom verbrauchen – und außerdem ohnehin alle am schlauen deutschen Netz angeschlossen sind.