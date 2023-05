Schwache Stromleitungen Deutschlands Stromnetz droht mit all den Wärmepumpen der Kollaps

Im Ergebnis heißt das, dass der Ausbau auch der Verteilnetze in der politischen Diskussion in den Mittelpunkt rücken muss – ebenso wie die Frage: Was machen wir eigentlich bis dahin, in jenem Jahrzehnt also, in dem das Netz vor Ort der Last kaum hinterherkommen dürfte? Über die richtige Antwort wird seit Monaten erhitzt gestritten. Und zwar geht es hierbei sehr, sehr konkret um den Paragrafen 14a des Energiewirtschaftsgesetzes. Der soll es ermöglichen, dass die Verteilnetzbetreiber – also etwa E.On – auf die Last privater Verbraucher zugreifen können, wenn die Spitzenlasten zu hoch werden.