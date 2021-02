Start-up-Szene Dringend gesucht: Techie (weiblich)

An ähnliche Beispiele muss auch Angelika Gifford gedacht haben, als sie bei dem Event „Europe 2021“ fragte: „Wo sind die Vorbilder?“ Wir müssten traditionelle Denkweisen in der IT-Branche aufbrechen, so Facebooks Chefin fürs Geschäft in Zentraleuropa. Wann immer sie mit jungen Frauen an einer Universität oder sogar noch an der Schule spreche, erzählt Gifford, hätten diese ein klares Bild von ITlerinnen und ITlern im Kopf: „Sie hocken nur in der Wohnung, essen Pizza und schreiben den ganzen Tag lang Code.“ Dabei stecke so viel mehr in den technischen Berufen.



Doch gerade die so richtig erfolgreichen Gründer-Vorbilder seien heute noch die „selbstbewussten Männer mit starkem finanziellen Background und einem aus allen Nähten platzenden Terminkalender“, sagt auch Lisa-Marie Fassl von den Female Founders. Das sei für die meisten Frauen, die womöglich gerne gründen würden, kein erstrebenswerter „Lifestyle“.