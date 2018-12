Börse Dax fällt auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

Dennoch war die Stimmung in den USA schon in den vorangegangenen Tagen auffällig schlecht. Sorgen um eine nahezu inverse Zinskurve bei den US-Staatsanleihen – ein recht zuverlässiges Signal für eine heraufziehende Rezession – hatten den US-Indizes Dow Jones Industrials, S&P 500 und Nasdaq 100 tief in den roten Bereich gedrückt. Die Angst, dass sich Trumps Konjunkturprogramm nur als kurzes Strohfeuer erweisen, wächst. Offenbar haben die Verbraucher in den USA Käufe sogar vorgezogen, um Zollbeschränkungen zu umgehen. Somit dürften die Handelsumsätze in den kommenden Monaten zurückgehen. Die wachsenden Konjunktursorgen belasteten dementsprechend auch die exportstarken Märkte in Europa und Asien. Marktanalyst Salah Bouhmidi vom Brokerhaus DailyFX sagte: „Die Risiken nehmen nicht ab, ganz im Gegenteil kommen immer mehr dazu. Die Angst im Markt ist wieder groß.“