Wall Street: Wall Street startet schwach – Erneut fliegen Technologiewerte aus den Depots

Der Nasdaq-Index fiel daher zur Eröffnung um 1,5 Prozent auf 14.741 Punkte. Der Standardwerteindex Dow Jones und der breit gefasste S&P 500 büßten jeweils rund ein halbes Prozent ein. Von US-Staatsanleihen trennten sich Investoren ebenfalls, wodurch die Rendite der richtungweisenden zehnjährigen US-Bonds auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von plus 1,558 Prozent stieg. Die Zinsen fünfjähriger US-Staatsanleihen standen am heutigen Dienstag mit 1,0422 Prozent so hoch wie zuletzt im Februar 2020 und damit auf einem neuen Nach-Pandemie-Hoch.