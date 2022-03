Dow, S&P 500, Nasdaq: Wall Street gibt nach – Fed-Politik im Blick

Marihuana Aktien: In den USA notieren Marihuana-Aktien im Plus. Zuvor hatte es Neuigkeiten von zwei Übernahmegeschäften in der Branche gegeben. Cresco Labs kauft Columbia Care für zwei Milliarden US-Dollar. Aurora Cannabis erwirbt das Thrive Cannabis-Mutterunternehmen Terrafarma für 38 Milliarden Dollar. Tilray steigt um 9,2 Prozent, Canopy Growth um 6,6 Prozent, Aurora Cannabis um 8,7 Prozent und Sundial um 4,1 Prozent.