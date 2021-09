Übernahme: Merck & Co schluckt Acceleron für 11,5 Milliarden Dollar

Der US-Pharmakonzern Merck & Co verstärkt sich im Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Krankheiten und will dafür den Arzneimittelhersteller Acceleron für rund 11,5 Milliarden Dollar übernehmen. Je Acceleron-Aktie legt Merck & Co 180 Dollar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Merck & Co sichert sich damit den Zugriff auf ein vielversprechendes neuartiges Medikament gegen Lungenhochdruck (PAH), das sich in der letzten Phase der klinischen Entwicklung befindet. Der Abschluss des Deals wird für das vierte Quartal erwartet.