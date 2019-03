McMakler-Geschäftsführer Heintzenberg „Das Bestellerprinzip bringt Käufern keine Vorteile“

Und wenn Sie nicht nur Ihr Unternehmen betrachten, sondern den gesamten Maklermarkt in Deutschland. Was bewirkt ein gesetzliches Bestellerprinzip für Verkäufe dort?

Im ersten Schritt treten die ca. 35.000 Makler in einen massiven Preiskampf miteinander und am Ende halbiert sich der Markt. Danach entwickelt sich ein mehrstufiger Trend. Die Provisionen sinken deutschlandweit. Gleichzeitig prüfen Verkäufer für sich, wie groß die Zahlungsbereitschaft der Käufer für ihre Immobilie ist und schauen, wie viel sie für ihr Objekt inklusive der damaligen Maklerprovision bekommen können. Das schlagen sie dann auf ihren eigentlich geplanten privaten Verkaufspreis drauf. Am Ende bezahlt der Käufer entweder genau so viel wie vorher oder sogar mehr.