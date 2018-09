Handelskonflikt mit China Trumps Strafzölle treffen die eigenen Landwirte

Der Handelskonflikt mit China geht in die nächste Runde. Am Morgen endete in den USA eine Frist, binnen derer die Öffentlichkeit zu den geplanten US-Zöllen auf Warenimporte aus China im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar Beschwerden einreichen konnte. US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld bereits angedeutet, dass er so schnell wie möglich mit der Verhängung der Zölle beginnen will.