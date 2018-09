Sie spielen auf gentechnisch modifizierte Produkte an, für die Sie sich in ihrer Zeit als Landwirtschaftsminister stark eingesetzt haben und gegen die es in Europa starken Widerstand gibt.

Ja. Ein komplexes und mit starken Emotionen verbundenes Thema, bei dem man sich auch in Europa untereinander nicht einig ist.

Wenn wir eine wachsende Weltbevölkerung versorgen wollen, bei sich ändernden Klimabedingungen und Wassermangel und dabei gleichzeitig den Gebrauch von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln eindämmen wollen, müssen wir stärker auf wissenschaftliche Methoden setzen.