Wirtschaft von oben #207 – Wärmepumpen aus Osteuropa Hier kündigt sich eine massive Schlacht um den Wärmepumpenmarkt an

Osteuropas niedrige Löhne spielen laut WIIW-Expertin Zavarska zwar eine Rolle, aber nicht die vorrangige. Daikin habe den europäischen Markt bisher auch von Fabriken in Malaysia bedient. Doch der Konzern will näher an den künftigen Boommärkten für Wärmepumpen sein, selbst wenn die Löhne höher als in manch asiatischem Land sind. „Die in Europa verkauften Wärmepumpen für Wohngebäude werden vollständig in Europa entwickelt und hergestellt“, teilt Daikin mit. Und natürlich wächst auch in Tschechien, Polen und der Slowakei die Nachfrage nach Wärmepumpen.



Ein weiterer Standortvorteil: In den osteuropäischen Ländern „gibt es bereits Anbieter, die Heiztechnik produziert haben, auch Wärmepumpen“, sagt Zavarska. Auf diesem vorhandenen Know-how etwa bei den Mitarbeiter könnten die Unternehmen aufbauen.