Übernahme durch Carrier Das ist der US-Konzern, der nach Viessmann greift

Der Sommer des Jahres 1902 war ungewöhnlich warm in New York. In den Büros und Wohnungen der Metropole drückte die Hitze. Was für einen großen Teil der Stadtbevölkerung nur ein schweißtreibendes Ärgernis darstellte, war für Unternehmer wie die Betreiber Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing Company, einer Druckerei in Brooklyn, ein ernstes Problem. Durch die Hitze staute sich Feuchtigkeit in ihrem Arbeitsraum im Stadtteil Bushwick. Das dort gelagerte Papier verzog sich, verlor seine Form und kräuselte sich. Also wandte sich das Unternehmen an einen jungen Ingenieur aus Buffallo, New York, der gerade eine neuartige Maschine erfunden hatte, um die Humidität in Gebäuden zu kontrollieren. Es war die Geburtsstunde der modernen Klimaanlage. Der Name des Ingenieurs: Willis H. Carrier.