Am Wochenende bin ich mit einem ICE gefahren, in dem auch eine Horde von Maskenverweigerinnen mit gefahren ist. Zu viert stiegen sie gesichtsnackt und keuchend am Berliner Hauptbahnhof ein und als eine verunsicherte alte Dame sie ansprach: „Würden Sie bitte auch Masken tragen?“, da hatten diese Corona-Rebellen den großen Auftritt, in den sie sich wohl schon seit dem Hotelfrühstück ganz aufgekratzt reingeträumt hatten. Wie im Chor krähten sie triumphierend: „WIR HABEN ATTESTE!“ Es war so bizarr. Dann schwärmten sie feixend davon, wie schön doch die Demo in Berlin gewesen sei. Und knallten dann dem dazu geholten Zugbegleiter vier augenscheinlich echte Atteste hin. Diesen Arzt sollte sich diese Bande warmhalten. Falls mal blaumachen oder ein Versicherungsbetrug ansteht.