Coronavirus „Es dauert nur Minuten, bis Corona-Aerosole überall im Büro verteilt sind“

Trotzdem, gibt es Konzepte, die noch besser sind?

Erstmal muss klar sein, in einem normalen Büro lässt sich keine aerosolfreie Luft herstellen. Es gibt aber verschiedene Prinzipien, die unterschiedlich gut funktionieren. Bei einer klassischen Mischlüftung werden die Aerosole mit Frischluft verdünnt. Diese Frischluftzufuhr wird hier meist an der Decke eingebracht. Dann gibt es aber auch noch die Schichtlüftung. Dabei wird die Zuluft am Boden eingeblasen. So entsteht ein regelrechter Frischluftsee. Diese Luft strömt dann an den Menschen nach oben. An der Decke sammelt sich dann die warme, verunreinigte Luft, wo sie abgesaugt wird. Das ist die effektivste Art der Belüftung, weil ich mich dabei eigentlich immer in sehr sauberer Frischluft befinde. Die Technik ist aber leider nicht so oft verbaut.