Verbaler Konfrontationskurs China bereitet sich auf Dauerkonflikt mit den USA vor

Acht chinesische Bomber und vier Kampfflugzeuge waren zuvor in Taiwans Identifikationszone zur Luftverteidigung eingedrungen und hatten die Luftabwehr getestet.



Die Strategie, Partner in aller Welt für sich zu gewinnen, verfolgt nicht nur Joe Biden. Auch China bemüht sich nach Kräften, Bündnisse zu schmieden. Über Projekte der Neuen Seidenstraße fließen seit Jahren Milliardenkredite vor allem an ärmere Staaten in Afrika und Südostasien. Diese Staaten sind auch das Ziel von Pekings „Impfstoff-Diplomatie“. Wo es der Westen versäumt hat, genügend günstigen Corona-Impfstoff für Entwicklungsländer bereitzustellen, springt China bereitwillig ein und gewinnt so zwar nicht automatisch neue Freunde, schafft aber zu einem gewissen Grad Abhängigkeiten.