Thüringen-Wahl: Die CDU hat nichts gelernt

Derweil hat der auch an sich selbst gescheiterte Kandidat für den Parteivorsitz, Friedrich Merz, bei allen Themen sofort ein Mikrofon vor der Brust, ohne dass seine Einschätzungen annähernd mit dem gleichen Maßstab gemessen werden. Nämlich danach, wie realistisch und wünschenswert sie sind und ob er das überhaupt umsetzen könnte. Hier funktioniert noch die alte CDU, in der viele Männer es nach Angela Merkel immer noch nicht gut finden, wenn schon wieder eine Frau vorne steht. Vieles ist hier besserwisserisch, aber nicht an Lösungen orientiert. Wählerinnen oder Wähler gewinnt Mann so eher nicht.



Drittens: In Thüringen zeigt sich einmal mehr, dass die CDU schlecht darin ist, sich in Bundesländern zu engagieren, in denen sie die Staatskanzlei nicht mehr oder noch längst nicht hält. „Was soll die Mühe?“, scheinen sich die Parteioberen zu fragen. Früher hieß die CDU deshalb Kanzlerwahlverein: Die Aussicht auf die Macht im Bund und den Ländern war immer mit Abstand wichtigster Maßstab für eine Parteispitze. Doch so entsteht heute keine neue Machtperspektive, wenn die Staatskanzlei schon besetzt ist. Auch in Baden-Württemberg, einst Stammland der Union wie Thüringen, ist diese abhandengekommen und entsprechend schlaff wirkt die Partei dort. Mohring hatte in Thüringen keine einfache Koalitionsperspektive. Doch komplizierte Viererbündnisse etwa aus CDU, Grünen, SPD und FDP könnten bald in einigen Bundesländern „normal“ werden.