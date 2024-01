Arbeitsrecht Ex-Mitarbeiterin sorgt bei US-IT-Firma für PR-Desaster

Rein rechtlich ist eine Kündigung in den ersten sechs Monaten auch in Deutschland relativ unproblematisch. Das bestätigt Bernd Waas, Leiter des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Auch für Betriebe mit weniger als zehn fest angestellten Mitarbeitern gelte der klassische Kündigungsschutz nicht. Der entscheidende Unterschied zu den USA: In Deutschland muss die Kündigung schriftlich erfolgen.