Personalkürzungen Google streicht hunderte Arbeitsplätze

Google kaufte den Fitnessarmband-Hersteller Fitbit im Jahr 2021 für 2,1 Milliarden Dollar. Im Januar 2023 kündigte Alphabet den Abbau von weltweit 12.000 Stellen an, sechs Prozent der weltweiten Belegschaft.



Lesen Sie auch: So will Sundar Pichai Googles Kronjuwel retten