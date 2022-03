Bidens Rede zur Lage der Nation „Wir holen uns eure Jachten, Luxus-Apartments und Privatjets“

Und so beendete Biden seine Rede dann auch mit der Formel, die fast jeder seiner Vorgänger in ihren State-of-the-Union-Reden in irgendeiner Form verwendet hatten: „Ich bin gekommen, um einen Bericht zur Lage der Nation abzuliefern“, so der Präsident. „Und mein Bericht ist: Die Nation ist stark – weil ihr, das amerikanische Volk, stark seid.“ Der Applaus des Plenums war ihm sicher. Ob sich viele Zuhörer in ein paar Tagen jedoch noch an Bidens Worte erinnern werden, ist eine andere Frage.



