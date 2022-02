Fast 7 Millionen Wohnungen fehlen Amerikas Rekord-Inflation befeuert das Wohnungsproblem

Getrieben werden die steigenden Mieten wie so viele andere Preise von einem Mangel an Angebot. Während des Höhepunkts der Pandemie kam der Wohnungsbau auch in den USA ein Stück weit zum Erliegen. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach Unterkünften zuletzt deutlich gestiegen. Der wirtschaftliche Boom in den USA sorgt dafür, dass etwa junge Erwachsene, die während der Corona-Welle bei ihren Eltern wohnten, wieder auf der Suche nach den eigenen vier Wänden sind. Die Zahl der Haushalte in den Vereinigten Staaten ist 2021 um 1,48 Millionen gestiegen. Das macht Druck auf die Preise. Die durchschnittliche Miete für eine neuvermietete Wohnung stieg im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 1877 Dollar. In Boom-Regionen wie Austin, Texas, oder New York kletterten die Preise gar um 30 bis 40 Prozent.



Beschleunigt wird der Trend zudem durch Nachholeffekte. In den ersten Pandemiemonaten verhängten zahlreiche Städte und Gemeinden strenge Begrenzungen bezüglich Mieterhöhungen oder froren sie gleich ganz ein. Doch diese Regeln sind längst gefallen – und ermöglichen es Vermietern so, die Einnahmeverluste auszugleichen. Für Mieter wird es damit wieder teurer.