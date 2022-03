Produktion läuft aber weiter BASF stoppt Neugeschäft in Russland

von Andreas Menn 03. März 2022

Keine neuen Russlandgeschäfte: Chemieanlage auf einem Gelände des Chemiekonzerns BASF. Bild: Bild: dpa

Immer mehr Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück. So weit will der Chemiekonzern BASF nicht gehen: Nur neue Geschäfte in Russland und Belarus will der Konzern nicht abschließen.