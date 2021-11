2G-Regel in Deutschland Wer gilt laut rechtlichen Verordnungen als vollständig geimpft oder genesen?

Politiker in Deutschland diskutieren den richtigen Umgang mit dem Coronavirus aufgrund der aktuell rasant steigenden Infektionszahlen hierzulande. Österreich hat zuletzt einen Lockdown für ungeimpfte Personen beschlossen. In Deutschland verhandelt man derweil über mögliche Modelle: 3G, 2G oder 2G Plus? Welche Personen gelten laut rechtlichen Verordnungen als vollständig geimpft oder als genesen? Ein Überblick der aktuellen Situation.