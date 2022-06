Habecks Maßnahmen-Paket Alarm ohne Alarmstufe

Es ist, abgesehen von der Reduzierung der Raumtemperatur, der größte Hebel: 2021 wurden 15 Prozent des Stroms in Deutschland über Gaskraftwerke erzeugt. Seit Wochen schon dringen verschiedene Wirtschaftsverbände darauf, aus dieser Gasverstromung möglichst schnell auszusteigen, um so Gas für Verbraucher und andere Industriezweige zu sparen, etwa für die Chemie und den Stahl, die Ausfälle schlechter ausgleichen könne. Habeck macht nun Tempo, indem er das so genannte Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz möglichst bis zum 8. Juli durch Bundestag und Bundesrat bringen will, um es dann zügig in Kraft treten zu lassen. Das Gesetz soll die gesetzliche Grundlage für eine Gasersatz-Reserve schaffen, die dann befristet bis zum 31. März 2024 eingerichtet werden soll.