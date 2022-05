Energiekrise Wo schwimmende LNG-Terminals entstehen sollen

Am Donnerstag dieser Woche will Robert Habeck Deutschland in eine neue Ära führen. Die Ära der LNG-Terminals. Dann nämlich wird der grüne Energierettungsminister dabei sein, wenn nahe der Wilhelmshavener Schleuse Hooksiel der erste Rammschlag durchgeführt wird. In den nächsten Monaten sollen viele weitere folgen, um den Anleger fit zu machen für ein oder zwei ganz besondere Schiffe, die dort demnächst vertäut werden sollen: schwimmende LNG-Terminals. An ihnen können andere Tanker andocken. Sie nehmen deren Ladung auf und wandeln das auf minus 160 Grad Celsius gekühlte und dadurch verflüssigte Erdgas zurück in einen gasförmigen Zustand.