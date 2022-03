Rückkehr der Atomkraft? Jetzt hilft nur noch der Brennstab-Streckbetrieb

Bis zuletzt hatten deutsche Politiker, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz, an ihr festgehalten. Doch nach dem brutalen Angriff Russlands auf das Nachbarland Ukraine steht sie nun doch vor dem Aus: die Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland, Nord Stream 2. Für das deutsche Gas-Dilemma aber ist das nur ein kleiner, weiterer Rückschlag. Das Land ist so abhängig wie kein anderes großes Industrieland vom russischen Gas. 55 Prozent der Gesamtmenge kommen auch ohne Nord Stream 2 schon aus Russland. Erdgas wird hierzulande nicht nur in der Industrie und zum Heizen gebraucht; auch in der Stromerzeugung spielt es eine tragende Rolle. Und so nimmt eine Debatte nun wieder richtig Fahrt auf, die lange Jahre befriedet schien: Deutschlands geplanter Ausstieg aus der Kernenergie steht plötzlich wieder zur Disposition.