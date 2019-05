BIP-Wachstum Atempause für die lethargische Koalition

Die Nachricht vom Statistischen Bundesamt dürfte in der Bundesregierung für Erleichterung gesorgt haben. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal 2019 um 0,4 Prozent (preis-, saison- und kalenderbereinigt) gegenüber den letzten drei Monaten des Vorjahres gestiegen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, zuletzt wegen seiner industriepolitischen Pläne schwer in Kritik geraten, kann nun den Eindruck erwecken, dass vielleicht doch alles nicht so schlimm wird, wie die Wirtschaftsauguren in den vergangenen Monaten mit ihren immer wieder nach unten revidierten Prognosen befürchten ließen. Nun versucht die Bundesregierung, den Eindruck von Deutschland als Fels in der weltwirtschaftlichen Brandung aufrecht zu erhalten: „Die starke Binnenwirtschaft trotzte im ersten Quartal dem gegenwärtig unruhigen außenwirtschaftlichen Umfeld“, verkündet das Bundeswirtschaftsministerium in einer Pressemitteilung. „Das Wachstum im ersten Quartal diesen Jahres ist ein erster Lichtblick“, erklärte Altmaier gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.