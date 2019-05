BIP Deutsche Wirtschaft wächst wieder, aber „keine Entwarnung“

In der Eurozone hat sich das Wirtschaftswachstum zu Jahresbeginn wie erwartet ebenfalls beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um 0,4 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Damit bestätigte die Behörde wie erwartet eine erste Erhebung. Im vierten Quartal 2018 war die Wirtschaft nur um 0,2 Prozent gewachsen.



Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft in der Eurozone in den Monaten Januar bis März um 1,2 Prozent. Auch hier wurde eine erste Erhebung wie erwartet bestätigt.