Weltkonjunktur: Vorsicht vor zu viel Selbstzufriedenheit!

Vor gut einem Jahr, im April 2018, verkündete der Internationale Währungsfonds eine frohe Botschaft: Die Weltwirtschaft werde 2018 und bis 2019 hinein mit über 3,9 Prozent robust wachsen. Der globale Aufschwung sei „breiter und stärker“ geworden. Heute wissen wir: Diese Prognose war zu rosig. 2018 wuchs die Weltwirtschaft lediglich um 3,6 Prozent. Für 2019 sagen die IWF-Ökonomen in einem jüngst veröffentlichten konjunkturellen Update nur noch ein Plus von 3,3 Prozent voraus. Der Fonds erklärt das unter den Erwartungen liegende Wachstum mit „temporären Faktoren“, etwa mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China und den Unsicherheiten im Zuge des Brexit. Die dahinterstehende Botschaft ist also, dass sich das Wachstum schnell wieder erholen könnte. Der IWF geht davon aus, dass sich 2020 weniger Länder in einer Rezession befinden werden als je zuvor in den vergangenen Jahrzehnten.