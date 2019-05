Industriepolitik Peter, wir müssen reden

Wie irritiert die Wirtschaft in diesen Tagen ganz grundsätzlich über die Berliner Politik ist, daraus macht Familienunternehmer Eben-Worlée keinen Hehl. „Es wirkt, als seien wichtige Politiker in SPD und CDU derzeit völlig auf Retro getrimmt.“ Während Kevin Kühnert in die Zeit vor dem Godesberger Programm zurück wolle, scheine es, als würde Peter Altmaier „uns mit seiner Industriestrategie geradewegs in die frühen Nachkriegsjahre der Kartelle und staatlich gelenkten Wirtschaft zurückkatapultieren“. Der Redebedarf ist also groß.