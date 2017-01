Lange schienen American, Delta und United immun gegen das Auf und Ab der Branche. Doch die Bilanzen zeigen: Weil die US-Größen in alte Schwächen zurückfallen, trifft die beginnende Krise auch sie – vorübergehend. Von Rüdiger Kiani-Kreß. Mehr...

Einmal im Jahr zeichnet Skytrax die Airlines aus, die bei den Kunden am besten abschneiden. In diesem Jahr schaffte es die Lufthansa zurück in die Top 10. Die besten Airlines der Welt im Überblick. Mehr... ImageGallery