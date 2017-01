FrankfurtDer deutsche Kartenzahlungs-Dienstleister Concardis wird an die Finanzinvestoren Bain Capital und Advent verkauft. Zum Kaufpreis für das Unternehmen aus Eschborn bei Frankfurt, das bisher den deutschen Banken und Sparkassen gehörte, sei Stillschweigen vereinbart worden, teilten Concardis und seine neuen Eigentümer am Freitag mit. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte erfahren, dass der Verkauf den bisherigen Eigentümern rund 700 Millionen Euro in die Kassen spülen wird. Große Institute wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und die DZ Bank können demnach jeweils mit einem dreistelligen Millionenerlös rechnen.