Millionen Arbeitnehmer pendeln in Deutschland täglich zur Arbeit. 68 Prozent davon benutzen das Auto, wie aus dem aktuellen Mikrozensus des statistischen Bundesamtes hervorgeht, der alle vier Jahre veröffentlicht wird. In den vergangenen 17 Jahren hat sich bei der Wahl des Fortbewegungsmittels also nicht viel getan: Im Jahr 2000 nahmen 67 Prozent der Deutschen das Auto, um zur Arbeit zu kommen. Allerdings ist die Zahl der Berufstätigen zwischen 2004 und 2012 um rund elf Prozent gestiegen.

Nur 14 Prozent nutzen öffentliche Verkehrsmittel

Nur 14 Prozent der Deutschen fahren mit Bus und Bahn, um zur Arbeit zu kommen. Damit bleiben öffentliche Verkehrsmittel hinter dem Auto das zweitwichtigste Verkehrsmittel. Danach kommt das Fahrrad, das von neun Prozent der Berufstätigen genutzt wird. Nur etwa acht Prozent der Erwerbstätigen gehen zu Fuß zur Arbeit.