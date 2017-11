Wollen Sie Ihren Vorgesetzten von einer Ihrer Ideen überzeugen oder ihn von einer seiner Ideen abbringen, sollten Sie das besser nicht per E-Mail versuchen. Forscher um die Psychologin Juliane Schroeder von der University of California in Berkeley haben herausgefunden, dass Menschen auf kontroverse Meinungen weniger heftig reagieren, wenn diese mündlich vorgetragen werden und nicht schriftlich.

Selbst wenn das Gegenüber von den dargelegten Argumenten nicht überzeugt sei, sei es eher zu Zugeständnissen bereit, würden die Argumente in gesprochener Form vorgetragen, heißt es in der Studie. Der Vortragende wirke so außerdem intelligenter und freundlicher.