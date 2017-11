Die Professoren Karsten Munscheck und Ingo Aberle von der Hochschule Fresenius sind überzeugt: Wenn die Altersstrukturen in einem Team sehr unterschiedlich sind, sind Konflikte wahrscheinlich. Ist der Jüngste in der Mannschaft auch noch der Chef, knallt es.

Teamwork ist das Schlagwort der modernen Arbeitswelt. Doch viele Experten sind der Meinung, dass sich im Team der Einzelne zurücknimmt und nicht die volle Leistung bringt. Gerade wenn die Gruppe zu groß sei, bestehe diese Gefahr, sagt Psychologieprofessor Rolf van Dick . An der Hochschule Fresenius beschäftigten sich derzeit gleich zwei Antrittsvorlesungen im Fachbereich Wirtschaft & Medien mit Konflikten in Unternehmen.

Am häufigsten sind dann nach Ansicht von Munscheck Konflikte über Zuständigkeiten, die Arbeitsverteilung oder die Arbeitsweise in einem bestimmten Bereich. Denn die einzelnen Parteien denken ganz anders, beziehungsweise haben einen bestimmten Arbeitsschritt „schon immer so gemacht“. Und dann kommt ein Grünschnabel und weiß alles besser. Das kratzt am Ego. Umgekehrt fühlt der oder die junge Kollegin sich nicht ernst genommen.